Betrugsmasche aufgeflogen: So verhalf eine Bande Prüflingen zum Führerschein

Daumen hoch: Bis die Polizei dem Betrug auf die Schliche kam, war die Masche ein lukratives Geschäft. (Symbolbild) © 123rf/nomadsoul1

Im Schweizer Kanton Bern liefen die Prüfungen ab wie in einem Geheimagenten-Thriller. Mindestens 37 angehende Autofahrer wurden mit Knopf im Ohr und Minikamera am Hemd ausgestattet und so durch die Theorieprüfung manövriert.

Über mehrere Monate soll die Masche gut gegangen sein. Wie die Berner Zeitung berichtete, ist der Betrug inzwischen aufgeflogen. Bereits Mitte des Jahres sei ein Tatverdächtiger als Drahtzieher verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt worden.

Prüflinge, die allein schon beim Gedanken an den umfangreichen Test schweißnasse Hände bekommen haben, konnten sich für umgerechnet etwa 1600 bis 2600 Euro die spezielle Hilfe einkaufen. Unter anderem soll dafür auch auf TikTok Werbung gemacht worden sein.

Danach lief die Masche immer gleich ab: erst Sender um den Körper, dann Minikamera scharf gestellt und ein "Prüfungsexperte" über einen Knopf im Ohr zugeschaltet, der die richtigen Antworten ins Ohr flüsterte.