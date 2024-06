Mann leiht sich Wagen von Autohaus: Erst Wochen später wird Mitarbeiter misstrauisch

Auf dreiste Art und Weise hat ein 43-Jährige offenbar versucht, an Autos heranzukommen. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

Die Beamten wurden eigenen Angaben zufolge am gestrigen Freitag von einem Mitarbeiter des Autohauses in Dessau-Nord informiert, nachdem der Wagen wochenlang nicht zurückgegeben worden war.

Doch das ist nicht alles: Auch die Mietgebühr wurde nie beglichen.

So habe ein 43-Jähriger bereits im April einen Neuwagen in Auftrag gegeben. "Bis zur Fertigstellung und Übergabe wurde die Nutzung eines Leihwagens vereinbart", so ein Polizeisprecher.

Als sein Auto vor rund zwei Wochen abholbereit war, habe der Mann die Betreiber des Autohauses immer wieder vertröstet, schob eine angebliche Krankheit vor.

Als Polizisten schließlich die Adresse des Verdächtigen überprüften, fanden sie nicht nur den mutmaßlich unterschlagenen Leihwagen vor, sondern auch zwei weitere neuwertige Autos. Auch diese hatte er offenbar gemietet, jedoch nie bezahlt.