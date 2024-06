Dreister Dieb erschleicht sich mit Uhren Vertrauen und ergaunert Tausende Euro

Mit Uhren hat ein unbekannter Täter das Vertrauen eines 76-Jährigen erschlichen und ihn zu Hause um mehrere Tausend Euro bestohlen. (Symbolbild) © Holger Hollemann dpa/lni

Die Tat ereignete sich am gestrigen Dienstag, teilte das Polizeirevier Harz mit. Gegen 13 Uhr war der 76-jährige Geschädigte mit seinem Hund unterwegs.

Plötzlich soll ein blauer Ford neben ihm gehalten haben. Darin habe ein Mann gesessen, der ihm zwei Uhren als Geschenk anbot.

Lediglich die Mehrwertsteuer hätte der 76-Jährige zahlen sollen. Auf diesen Deal ging er jedoch nicht ein. Allerdings akzeptierte der Dedelebener sich und sein Hund von dem Unbekannten nach Hause fahren zu lassen.

An der Wohnanschrift angekommen, ließ der gutgläubige Mann den Unbekannten hinein. Für ihn suchte er seine Uhrensammlung.

Dabei bemerkte der unbekannte Täter ein Geldbündel in einer Schublade. In einem unbeobachteten Moment nahm er die 5000 Euro an sich und verließ das Haus.

Kurz darauf bemerkte der Bewohner das Fehlen des Geldes und informierte die Polizei.