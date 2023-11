Falsche Diät-Spritzen verkauft! Polizei warnt vor Gefahr für die Gesundheit

Düsseldorf – Die Polizei warnt vor gefälschten Diät-Spritzen! Eine Düsseldorferin (51) und ihre Mutter (78) sollen die angeblichen Abnahm-Helfer in Umlauf gebracht haben.

Die gefälschten Diät-Spritzen konnten bei einer Razzia zunächst nicht aufgefunden werden. (Symbolbild) © 123rf/pedrosala

Im Zuge der Ermittlungen gegen die beiden Frauen, die die Fake-Spritzen als Betreiberinnen einer Neusser "Firma" verkauft haben sollen, hat am heutigen Donnerstag gegen 10 Uhr eine Razzia in der Neusser Innenstadt stattgefunden.

Der Verdacht, dass die gefälschten Diät-Spritzen des Arzneimittels OZEMPIC dort gelagert wurden, bestätigte sich allerdings nicht.

"Die in Umlauf befindlichen Fälschungen wurden nicht aufgefunden", teilte ein Polizei-Sprecher am Nachmittag mit. Auch Festnahmen gab es keine.

Die in Umlauf gebrachten Fakes seien in Verpackung und Spritzen ähnlich gestaltet, würden jedoch nicht den Original-Wirkstoff beinhalten. Neben den gesundheitlichen Gefahren stehe ein finanzieller Betrug in Höhe eines sechsstelligen Euro-Betrags im Raum, hieß es.

Das mutmaßliche Täterinnen-Duo soll mehr als tausend Einheiten der gefälschten Diät-Spritzen im vergangenen Juli von einer türkischen Firma bezogen und teilweise vertrieben haben. Die Ermittlungen zu den Vertriebswegen und dem Verbleib der Spritzen dauern weiter an.