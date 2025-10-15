Freizügige Fotos werden ihm zu Verhängnis: Rentner wird mit Nacktbildern erpresst
Von Helge Toben
Altena - Erst gab es freizügige Fotos, dann eine Erpressung: Unbekannte Betrüger haben in Altena im Sauerland über einen gefälschten Social-Media-Account Geld von einem älteren Mann gefordert.
Der Senior, dessen Alter die Polizei mit über 70 angab, hatte am Wochenende mit einer vermeintlichen Frau gechattet und mit ihr Nacktfotos ausgetauscht.
Dann folgte jedoch die böse Überraschung: Es kam eine Geldforderung und die Drohung, die Bilder bei Nichtzahlung zu veröffentlichen.
Die Polizei wurde eingeschaltet und leitete Ermittlungen ein, die zurzeit noch andauern.
Die Kreispolizeibehörde warnte in diesem Zusammenhang grundsätzlich davor, sensible Inhalte mit fremden Menschen zu teilen, da böswillige Absichten dahinterstecken könnten.
"Selbst nach einer Geldzahlung kommt häufig die nächste Forderung", erklärte ein Sprecher.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa