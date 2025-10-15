Freizügige Fotos werden ihm zu Verhängnis: Rentner wird mit Nacktbildern erpresst

Altena - Erst gab es freizügige Fotos, dann eine Erpressung: Unbekannte Betrüger haben in Altena im Sauerland über einen gefälschten Social-Media-Account Geld von einem älteren Mann gefordert.

Der Mann hatte Nacktbilder von sich verschickt, mit denen er anschließend erpresst wurde. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der Senior, dessen Alter die Polizei mit über 70 angab, hatte am Wochenende mit einer vermeintlichen Frau gechattet und mit ihr Nacktfotos ausgetauscht.

Dann folgte jedoch die böse Überraschung: Es kam eine Geldforderung und die Drohung, die Bilder bei Nichtzahlung zu veröffentlichen.

Die Polizei wurde eingeschaltet und leitete Ermittlungen ein, die zurzeit noch andauern.