Geld und Schmuck erbeutet: Zwei Senioren von Betrügern reingelegt

Magdeburg - Am gestrigen Mittwoch wurden zwei Senioren in Magdeburg von Betrügern heimgesucht. Beide verloren viel Geld und Schmuck.

Unter Einfluss der fiktiven schrecklichen Nachricht bot der Mann den Anrufern eine Geldsumme in vierstelliger Höhe und 28 Ringe an.

Das erste Opfer war ein 84-Jähriger in der Agnetenstraße. Gegen 13 Uhr habe sich am Telefon ein vermeintlicher Krankenhausmitarbeiter gemeldet, der über einen Unfall eines Familienmitglieds berichtete. Dabei sei eine unschuldige Person ums Leben gekommen.

Die Senioren wurden am Telefon mit einer falschen Geschichte unter Druck gesetzt. (Symbolbild) © ginasanders/123RF

Die zweite Tat ereignete sich fast zur gleichen Zeit um 13.30 Uhr im Venusweg. Dort wurde eine 77-jährige Magdeburgerin ebenfalls per Telefon kontaktiert.

Auch ihr wurde dabei von einer Frau erzählt, dass ihr Sohn in einem vermeintlichen Unfall verwickelt gewesen sei. Diesmal habe jedoch im Laufe des Gesprächs ein falscher Polizist das Gespräch übernommen und von einer nötigen Kaution gesprochen.

Diese sei diesmal nur in Bar in Braunschweig, Hannover oder Hamburg möglich gewesen, soll am Telefon gesagt worden sein. Jedoch wurde mit dem 77-jährigen Opfer eine Abholung durch einen Polizisten vereinbart.

Auch hier nahm der Betrüger Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entgegen und flüchtete in unbekannte Richtung.

Jetzt suchen die Ermittler des Polizeireviers Magdeburg nach Zeugen, weiteren Geschädigten und Hinweisen. Eine Täterbeschreibung soll dabei helfen.

1. Täter in der Agnetenstraße:

männlich



circa 1,60 bis 1,70 Meter groß



etwas kräftige Statur



langer, spitzer, schwarzer Hut



dunkel gekleidet



"ausländischer" Phänotyp



2. Täter im Venusweg :

männlich



circa 1,70 Meter groß



europäischer Phänotyp



dunkle Augenbrauen



dunkle Schirmmütze



schwarzes Dreiecktuch vor dem Gesicht



dunkle Jacke mit weißen Applikationen



schwarze Hose



Hinweise werden von der Polizei unter Telefon 0391/5463295 oder per Anzeigen-Option im E-Revier entgegengenommen.