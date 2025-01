Leipzigs Senioren im Visier: Betrüger erbeuten Zehntausende Euro!

Leipzig - In Leipzig treiben mal wieder Fake-Polizisten mit betrügerischen Absichten ihr Unwesen.

Die Betrüger gaben sich sowohl als Polizisten als auch als Bankangestellte aus. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wie Polizeisprecher Michael Schwerinsky berichtete, sorgten gleich zwei Fälle in den vergangenen Tagen für Aufregung.

Der erste Vorfall nahm am Montag seinen Lauf, als eine 87-Jährige von einem angeblichen Beamten angerufen und ihr weisgemacht wurde, in ihrer Nachbarschaft in Grünau seien Diebesbanden unterwegs.

Um das Eigentum der Seniorin zu schützen, müsse sie dieses der "Polizei" übergeben. Leider fiel sie darauf herein und ließ die Betrüger schon wenig später Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro sowie Schmuck aus ihrer Wohnung abholen.

Der Betrug flog erst am nächsten Tag auf, als die Täter noch mehr Geld forderten und die 87-Jährige daraufhin zu ihrer Bankfiliale ging.

Dort wurde eine Angestellte misstrauisch und verständigte die Polizei.