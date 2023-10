Mann telefoniert drei Stunden lang, danach sind mehr als 100.000 Euro futsch!

Die Telefon-Betrüger befinden sich nach ihrem Coup auf freiem Fuß. (Symbolbild) © 123rf/shangarey

Was der Mann nicht ahnte, als sein Festnetztelefon am gestrigen Dienstag gegen 12.30 Uhr klingelte: Am anderen Ende befanden sich perfide Betrüger!

So glaubte der Rentner nach dem Abheben die Stimme seiner Tochter zu erkennen, die "Ich habe Mist gebaut" sagte. Danach meldete sich eine angebliche Polizistin bei ihm.

Wie ein (echter) Polizei-Sprecher mitteilte, behauptete die falsche Beamtin, dass die Tochter des Seniors einen tödlichen Unfall gebaut und nun das Leben einer zweifachen Mutter auf dem Gewissen habe.

Zwei weitere Betrüger, die sich als Staatsanwalt und Richter ausgaben, verlangten von dem Rentner eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro, um eine Haft der Tochter zu verhindern. Angeblich sollte der Vater das Geld zu einem späteren Zeitpunkt zurückerhalten, "sobald der Vorgang abgeschlossen sei".

"Der Bergisch Gladbacher gab den Betrügern daraufhin seine Kontodaten", erklärte der Sprecher. Neben Bargeld in fünfstelliger Höhe packte er auch mehrere Goldmünzen, Schmuck und Armbanduhren in einen Karton.