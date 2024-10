Mit Schock-Anruf: Falsche Polizisten erbeuteten 230.000 Euro von Rentner-Ehepaar!

Düsseldorf/Dinslaken - Immer wieder fallen ältere Menschen auf Schock-Anrufe von falschen Polizisten herein. Ein besonders dreister Fall hat sich am gestrigen Mittwoch in Düsseldorf ereignet. Die Diebe erbeuteten mit ein paar Lügen und mehreren Anrufen unfassbare 230.000 Euro auf einen Schlag.