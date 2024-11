Polizei Stuttgart warnt vor Betrugsmasche: Hilfsbereite Passanten fallen ihr zum Opfer!

Fußgänger in der Innenstadt sollten vorsichtig sein, wem sie ihr Vertrauen schenken. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Unter dem Vorwand einer Notlage sprechen die Betrüger demnach gutgläubige Fußgänger an und bitten diese um Geld. In einem aktuellen Fall, der am 28. November in der Unteren Königstraße passierte, gab sich ein Mann als Engländer aus.

Dann gaukelte er einem 58-Jährigen vor, dass ihm das benötigte Bargeld für seine Heimreise fehle. Er bat um die Herausgabe von Bargeld und bot im Gegenzug eine Sofortüberweisung an.

Der hilfsbereite Passant ließ sich auf den Vorschlag ein und gab seine Kontodaten weiter. Am Bankautomaten stellte er jedoch fest, dass kein Geld eingegangen war. Ein Angestellter wies den 58-Jährigen schließlich auf den möglichen Betrug hin.

Der Betrüger, der vor der Bank gewartet hatte, flüchtete daraufhin. Er soll 1,80 Meter groß gewesen sein, eine stämmige Figur sowie dunkle Haare und einen dunklen Vollbart gehabt haben. Zudem soll er eine blaue Jacke sowie eine dunkelgraue Hose getragen haben.