Rentner wird Opfer skrupelloser Betrüger: Jetzt ist nicht nur sein Bargeld weg

Das Opfer ist ein 85-Jähriger aus dem Stadtteil Wiederitzsch. Dieser habe laut einem Polizeisprecher über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder Anrufe von Unbekannten erhalten.

Diese "fingierten eine Geschichte über einen angeblichen Unfall der Tochter des Angerufenen", hieß es von der Behörde weiter, die am Mittwoch gegen 18 Uhr von den Taten erfuhr.

Der Geschädigte glaubte, was ihm erzählt wurde und habe daraufhin mehrfach Personen in sein Haus gelassen, die behaupteten, in dem Fall zu ermitteln.

Er ahnte offenbar nicht, dass die Unbekannten ganz anderes im Sinn hatten: Sie klauten einige Münzen aus einer Sammlung, forderten zudem Geld. Der Rentner übergab auch dieses.

Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.