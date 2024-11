Schmieröl als Diesel verkauft? Ermittler decken Millionenbetrug auf

Die Dieselzapfsäulen des fränkischen Unternehmens wurden durch den Zoll gesperrt. © News5

Thomas H. (62) ist in seiner fränkischen Kleinstadt eine bekannte Persönlichkeit: Er spendet an die Feuerwehr, führt schon in vierter Generation als Senior-Chef einen Mineralölhandel mit einer Tochterfirma, die Tankstellen betreibt.

Nun sitzt der Unternehmer in Untersuchungshaft: In Sachsen versiegelte der Zoll die Dieselzapf-Säule seiner Tankstelle, will nun prüfen, was sich da im Tank befindet.

Laut TAG24-Informationen führte ein Hinweis aus der Branche zu den Ermittlungen: Diese liefen mehrere Monate, teilweise verdeckt, bevor das Zollfahndungsamt am Donnerstag mit einer Mega-Razzia zuschlug.

230 Zollfahnder durchsuchten bundesweit an 32 Standorten Wohn- und Geschäftsräume, nahmen Thomas H sowie vier Männer und zwei Frauen fest, die das Schmieröl geliefert haben sollen. Dabei wurden am Tag der Razzia gleich fünf Tanklaster sichergestellt, die die Firma gerade anfuhren.