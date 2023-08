Schockanrufer redet zwei Stunden auf Rentnerin ein und ergaunert fünfstelligen Betrag

Obwohl die 87-Jährige von solchen Betrugsmaschen wusste, fiel sie dennoch auf den Anrufer rein. (Symbolbild) © 123rf/gajus

Die Rentnerin wurde am Dienstag gegen 10.30 Uhr von einem Unbekannten angerufen, der die übliche Masche abspielte: Ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und sei geflüchtet. Nun müsse die Angehörige eine Kaution hinterlegen, damit die Tochter nicht in Haft müsse.

Anfangs war die 87-Jährige dem unbekannten Anrufer gegenüber kritisch eingestellt und konfrontierte ihn mit den Medienberichten von solchen Betrugsmaschen.

Der Betrüger schaffte es jedoch, die Frau zwei Stunden am Telefon zu halten, bis sie keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte und sich auf eine Geldübergabe einließ.

Die angebliche Kaution von 30.000 Euro konnte die Rentnerin zwar nicht komplett aufbringen, übergab aber einer unbekannten Frau dennoch einen fünfstelligen Betrag. Diesen verstaute das Opfer in einem Stoffbeutel und warf ihn von ihrem Balkon am Gartenweg an die Gaunerin.

Erst im Nachhinein wurde die 87-Jährige misstrauisch und kontaktierte ihre Tochter, wodurch der Betrug aufflog.