Schon mehrere Fälle: Polizei Düsseldorf warnt vor neuer Betrugsmasche am Bankomaten!

Anschließend wurden die Karte noch am selben Automaten oder an anderen Orten missbräuchlich eingesetzt. Unklar ist aktuell noch ob bei dem Vorgang auch die PIN ausgelesen wird.

Laut Polizeiangaben, kam es in dieser Woche zu mehreren Fällen, bei denen Geschädigten die EC-Karten an manipulierten Bankomaten in Düsseldorf abhandengekommen sind.

Ferner sollte man egal was passiert nicht einfach gehen und den Geldautomaten zurücklassen, so die Ermittler weiter. Manipulationen an Geldautomaten gibt es immer wieder in verschiedenen Ausführungen.

In einem Fall 2023 in Berlin kam ein einziger Dieb mit einer ähnlichen Masche zu 25.000 Euro Beute.