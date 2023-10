01.10.2023 15:43 Seniorin von Telefonbetrügern kontaktiert, plötzlich riecht sie den Braten und macht DAS!

Eine 67-Jährige führte am vergangenen Donnerstag zwei Telefonbetrüger kreativ an der Nase herum. Wenig später landete das Duo in Untersuchungshaft!

Von Maurice Hossinger

Witten - Eine 67-Jährige hat der Polizei am vergangenen Donnerstag enorm geholfen, indem sie zwei Telefonbetrüger kreativ aufs Korn genommen hat. Wenig später klickten die Handschellen! Die Polizei konnte sich am Donnerstag bei der tatkräftigen Hilfe der 67-Jährigen bedanken. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Die Seniorin wurde kurz zuvor von zwei vermeintlichen Polizisten angerufen und darüber informiert, dass ihr Name auf einer vermeintlichen Liste eines gefassten Räubers stehen würde. Um einen möglichen Personenschaden zu vermeiden, solle die Dame ihr gesamtes Hab und Gut an Wertgegenständen der Polizei übergeben. Recht schnell roch die 67-Jährige den Braten, spielte das Spielchen der Betrüger mit und gab ihrem Ehemann ein Handzeichen die echte Polizei unter 110 zu kontaktieren und den Fall zu melden. Betrugsfälle Millionensumme in den Wind geschossen: "Venedig Amerikas" fällt auf Betrüger herein Währenddessen gab die Frau den Betrüger-Polizisten Bescheid ihre Wertsachen in einer Mülltonne am Haus verstecken und zur Abholung bereitlegen zu wollen. Nur kurze Zeit später durchwühlten die beiden Fake-Polizisten - ein 40-Jähriger sowie seine 38-jährige Komplizin - die Mülltonne des Ehepaars - ohne Erfolg. Diesen hatten dagegen die echten Beamten, die kurzerhand die Handschellen klicken ließen und das verdächtige Duo festnahm. Bei einer anschließenden Personendurchsuchung fanden die Beamten eine Schlüsselkarte zu einem Düsseldorfer Hotelzimmer. Dort stellten die Einsatzkräfte hochwertige Kleidung und Datenträger sicher. Ein Haftrichter ordnete schließlich Untersuchungshaft an.

