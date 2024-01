Nach Tod von zwei Monate altem Baby: Staatsanwaltschaft ermittelt

In Neubrandenburg ist ein Säugling gestorben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Das Kind sei am Wochenende in einem Neubrandenburger Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Montag.

Zum Fokus der Ermittlungen sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft: "Es geht nicht um die Klinik." Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle MV berichtet.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben von Amts wegen. Das sei der Fall, wenn es Anzeichen für ein Fremdverschulden gebe beziehungsweise ein solches nicht ausgeschlossen werden könne.

Mit weiteren Informationen hielt sich die Behörde zurück. Die Ermittlungen liefen, sagte die Sprecherin. Dazu gehöre auch eine Obduktion. Es müsse etwa die Todesursache ermittelt werden. Wann es weitere Informationen geben werde, könne sie nicht voraussagen.

Laut Ostseewelle MV wurde das Jugendamt in dem Fall eingeschaltet. Das sei normales Vorgehen, wenn ein Kind betroffen sei, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.