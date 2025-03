67-Jähriger vergisst Geld am Automaten, Mann steckt es ein: Jetzt sucht die Polizei nach ihm

Müncheberg - Die Brandenburger Polizei fahndet nach einem Mann, der in einer Bankfiliale in Müncheberg (Märkisch-Oderland) das Geld eines anderen eingesteckt haben soll.

Die Brandenburger Polizei sucht diesen Mann. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, hob der geschädigte 67-Jährige am 8. April vergangenen Jahres in der Sparkasse an der Ernst-Thälmann-Straße Bargeld an einem Automaten ab.

Kurz darauf verließ der Mann die Filiale wieder - allerdings ohne sein Geld, das immer noch im Ausgabefach des Automaten steckte.

Der nächste Kunde war offenbar glücklich über die günstige Gelegenheit und sackte das Geld ein, anstatt den Kunden über seinen Verlust zu informieren.

Dabei wurde er von einer örtlichen Überwachungskamera aufgezeichnet. Da der Tatverdächtige bislang noch nicht ermittelt werden konnte, wendet sich die Kriminalpolizei mit den Bildern an die Öffentlichkeit.