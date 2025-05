Aggressiver Gassi-Gänger will Häufchen nicht wegmachen und schlägt zu: Wer kennt diesen Mann?

Hoppegarten - Die Brandenburger Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) zwei Personen attackiert haben soll. Wer kann Hinweise geben?

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach dem aggressiven Hundebesitzer. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Der Gesuchte war am 5. Oktober des vergangenen Jahres mit seinem Hund in der Hoppegartener Straße unterwegs, teilten die Ermittler am Freitag mit.

Als eine 44-Jährige beobachtete, wie der Mann das Häufchen des Hundes nicht beseitigte, sprach sie ihn an. Daraufhin beleidigte er die Frau und schlug ihr ins Gesicht.

Ein 52-jähriger Augenzeuge sei eingeschritten und wurde ebenso von dem bislang Unbekannten geschlagen.

Bisher konnten die Beamten den Mann nicht ausfindig machen. Daher wenden sie sich nun mit Fotos an die Bevölkerung und wollen wissen: Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Er wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt und habe eine schlanke Statur. Vom Gesamteindruck wirkte er eher ungepflegt. Bei seinem Hund könnte es sich um einen weißen Mischling von Stafford Terrier und Bullterrier handeln.