Autos vor JVA in Brand: Polizei veröffentlicht Videos und hofft auf Hinweise

Ein 54-jähriger Zeuge hatte am 3. September drei in Flammen stehende Autos gemeldet, die rasch gelöscht werden konnten.

Wie die Behörde am heutigen Dienstag mitteilte, brannten am 7. Juni und am 3. September mehrere Autos am Friedrich-Olbricht-Damm vor der JVA Plötzensee.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten per Telefon unter 030/4664912115 oder per E-Mail entgegen. Alternativ können Hinweise auch an die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.