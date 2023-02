Bewaffneter Raubüberfall: Polizei sucht nach diesem Mann!

Hamburg – Im September vergangenen Jahres hat ein Unbekannter einen Supermarkt in Hamburg -Lurup überfallen - nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Mann .

Wer erkennt diesen Mann? © Polizei Hamburg

Laut Polizei betrat der Räuber am 16. September gegen 21.47 Uhr den Supermarkt in der Luruper Hauptstraße und begab sich an die Kasse.

Dort holte er ein Pfefferspray und einen Teleskopschlagstock hervor und schlug mit diesem auf das Kassenband und gegen den verbauten "Spuckschutz". Er forderte Geld und flüchtete anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein, der Mann konnte jedoch nicht gefunden werden. Darum wird nun mit einem Bild nach ihm gefahndet.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: