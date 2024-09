Brandanschläge an der JVA Heidering: Polizei sucht nach diesem verdächtigen Auto

In den vergangenen Monaten sind demnach immer wieder Autos auf dem Mitarbeiter-Parkplatz des Berliner Gefängnisses Heidering in Brandenburg angezündet worden.

Wie die Behörden am heutigen Dienstag mitteilten, handele es sich um zwei Branddelikte in der Ernst-Stargardt-Allee in Großbeeren im Frühjahr 2024.

Sachdienliche Hinweise richtet Ihr bitte an das zuständige Brandkommissariat des LKA unter der Telefonnummer (030) 4664-912115, per E-Mail an LKA121@polizei.berlin.de oder auch an jede andere Polizeidienststelle. Sollte die Polizei sofort handeln müssen, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.