Brandenburger Polizei jagt diesen EC-Karten-Ganoven: Frau mit fieser Masche abgezogen

Die Polizei erhofft sich mit einem Phantombild Hinweise aus der Bevölkerung. © 123RF/angelarohde, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Zu dem Vorfall sei es bereits zwischen dem 16. und 17. August vergangenen Jahres gekommen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der Unbekannte steht im Verdacht, einer Frau nach deren Einkauf in einem Supermarkt in Luckenwalde ihre EC-Karte gestohlen und Geld in Höhe von 5000 Euro abgehoben sowie weitere Überweisungen getätigt zu haben.

Demnach soll er die Frau gezielt angesprochen haben, als sie sich in ihr Auto setzte. Er habe sich über die Fahrerseite in den Wagen gebeugt, der Frau sein Handy hingehalten und nach dem Weg gefragt, hieß es laut Polizeibericht.

Als diese mit dem Telefon beschäftigt gewesen war, soll der Verdächtige die Karte entwendet haben. Erst am nächsten Tag habe die Frau den Betrug bemerkt.

Die Geschädigte beschreibt den Mann als circa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er sei schlank, habe helle Haut, blonde Haare und blaue Augen.

Die Polizei fragt: