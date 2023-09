Er holte vor Kindern seinen Penis raus: Wer kennt diesen Sex-Täter?

Falkensee - Mit einem Phantombild sucht die Polizei in Brandenburg einen bislang unbekannten Mann. Er soll sich vor drei Monaten vor zwei Kindern entblößt haben.

Die beiden Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren waren in einem Waldstück in Falkensee unterwegs, als ihnen der Mann entgegenkam.

Hinweise - bitte unter der Angabe der Fahndungsnummer 75-23 - nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter Tel. 03322 275-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Alternativ könnt Ihr auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses findet Ihr in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/Hinweis. Bitte gebt auch in diesem Fall die Fahndungsnummer an.