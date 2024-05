Er soll 18-Jährige vergewaltigt haben: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei in Berlin nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter.

Die Berliner Polizei sucht diesen Mann. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der bislang unbekannte Mann steht in dringendem Verdacht, eine 18-Jährige vergewaltigt zu haben.

Laut Polizei verließ der Tatverdächtige am 31. Dezember 2023 gegen 3.15 Uhr die U2 Richtung Pankow und folgte der jungen Frau und ihrer Begleiterin in die Wallstraße in Mitte.

Dann führte der Mann trotz Widerstands der beiden Frauen sexuelle Handlungen an der 18-Jährigen durch.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte der Tatverdächtige noch nicht identifiziert werden. Daher hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

25 bis 35 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

dunkle Hautfarbe

sportliche, muskulöse Statur

kurze, dunkle Haare

trug eine schwarze Jacke der Firma New Yorker mit Kapuzen-Aufschrift "Contemporary" und Schulter-/Rückenaufschrift "CNTMP" sowie weiße Adidas-Sneaker

Die Ermittler fragen: