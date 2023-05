Er überfällt frühmorgens Frau im Treppenhaus: Wer kennt diesen Sex-Täter?

Dort überwältigte der Gesuchte die Frau und verging sich an ihr. Er soll sie "von hinten umfasst und sich an ihr gerieben haben", teilte die Polizei mit.

Der sexuelle Übergriff liegt bereits über ein halbes Jahr zurück. Am 20. August soll er sein Opfer gegen 4 Uhr morgens verfolgt haben. Bis in das Mehrfamilienhaus in der Küllstedter Straße.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer 030/4664913402, per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.