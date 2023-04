Polizei fahndet nach flüchtigem Sex-Täter - möglicherweise in Frauenkleidung

Der Strafgefangene gilt laut Polizei als gefährlich. © Montage: Carsten Rehder/dpa, Landespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Beamten in einer Mitteilung erklärten, war der 44-Jährige am Donnerstagmorgen aus einem Übergangswohnheim für Strafgefangene in Erfurt geflohen.

Er war dort untergebracht, weil er am gleichen Tag noch in ein Landesfachkrankenhaus überstellt werden sollte, heißt es.

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zur Ergreifung des Mannes führten, hat die Polizei ein Fahndungsfoto des Sexualstraftäters veröffentlicht. Beschrieben wird er wie folgt:

etwa 1,80 Meter groß

rund 90 Kilo

Glatze

kleine Narbe über der rechten Augenbraue

Den Angaben nach trug der Gesuchte zuletzt eine schwarzgrüne Camouflagehose, eine schwarze Lederjacke und neongrünes Basecap. Weiterhin auffällig waren viele Goldketten, die sich um seinen Hals zierten. Die Beamten erklärten aber auch, dass der Gefangene inzwischen seine Klamotten gewechselt haben könnte - dabei komme auch Frauenkleidung in Betracht.

Vermutet wird, dass sich der Mann im Raum Erfurt aufhält. Ein thüringenweiter Aufenthalt sei jedoch nicht auszuschließen. Der 44-Jährige gilt laut Polizei als gefährlich und könnte unter Einfluss von Alkohol und Drogen stehen.