Fahndung: Dieser Langfinger entwendet Ware im Wert von rund 1000 Euro

Mit diesen Bildern sucht die Kriminalpolizei nach dem mutmaßlichen Täter. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilten, betrat der bislang unbekannte Mann am 15. Januar dieses Jahres gegen 18.10 Uhr ein Geschäft in der Luckenwalder Straße in Michendorf.

Nach bisherigen Ermittlungen verstaute der Mann die Ware in einem mitgebrachten Beutel und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Die entwendete Ware hat einen Gesamtwert von rund 1000 Euro.

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nun nach dem mutmaßlichen Täter.