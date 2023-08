Frau (74) zu Boden gerissen und beraubt: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in Berlin-Reinickendorf eine 74-Jährige in einer Sparkassen-Filiale beraubt haben soll.

Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Berliner Polizei nach dem unbekannten Täter. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut der Ermittlungsbehörde soll sich die Tat am 17. Mai dieses Jahres gegen 7 Uhr morgens ereignet haben. Demnach attackierte der Tatverdächtige die Seniorin in einer Bankfiliale am Senftenberger Ring, nachdem diese am Automaten Geld abgehoben hatte.

Der Mann brachte die 74-Jährige zunächst zu Boden und entriss ihr dann EC- und Visa-Karte. Die beraubte Frau blieb bei dem Angriff unverletzt.

Die bisherigen Ermittlungen führten bislang noch nicht auf die Spur des mutmaßlichen Täters. Daher veröffentlicht die Polizei nun Bilder aus einer Überwachungskamera und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: