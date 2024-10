Frau kriegt Sekt mit Substanz verabreicht und wird ausgeraubt - Wer kennt diesen Kriminellen?

Bisher liegen der Polizei nur zu einem Verdächtigen Bilder vor. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Täter und ein Komplize sollen sich am 18. Mai dieses Jahres gegen 5.10 Uhr an einer Tankstelle in der Bundesallee aufgehalten haben.

Laut den Ermittlern haben die beiden einer 51-jährigen Frau dort einen Sekt zum Trinken gegeben, der mit einem Arzneimittel sowie einer unbekannten Substanz versetzt war.

Die Frau wurde daraufhin bewusstlos. Diese Gelegenheit nutzten die Männer, um aus ihrer Wohnung im Stadtteil Wilmersdorf Schmuck, Luxustaschen, Dokumente und Bargeld zu stehlen.

Bisher liegen der Polizei nur zu einem Verdächtigen Bilder vor. Zudem wollen die Beamten wissen: