Fieberhafte Suche nach Andy B. (37): Kripo warnt Bevölkerung - Wollte er zwei Frauen töten?

Gerbstedt/Halle (Saale) - Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht fieberhaft nach Andy B. (37). Ihm wird die versuchte Tötung vorgeworfen.

Die Polizei fahndet nach Andy B. (37). Er hat zwei Frauen teilweise schwer verletzt. © Montage Polizeiinspektion Halle (Saale)

Wie Sprecherin Ulrike Diener der Polizeiinspektion Halle (Saale) am Freitag berichtete, spielte sich die Tat am späten Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr in Gerbstedt ab.

Demnach soll der 37-Jährige dort "im häuslichen Umfeld" eine 56-Jährige und eine 32-Jährige verletzt haben, sodass beide ins Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt werden mussten. Die ältere Frau erlitt hierbei erheblich schwerere Verletzungen als die jüngere, so die Sprecherin.

Nach der Tat, die von den Ermittlern als versuchte Tötung gewertet wird und zu der keine näheren Details veröffentlicht wurden, flüchtete Andy B. in unbekannte Richtung. Während der aktuell andauernden Fahndungsmaßnahmen wurde inzwischen ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Die Suche der Beamten konzentriert sich aktuell vorrangig auf den Landkreis Mansfeld-Südharz sowie die Stadt Halle (Saale).

In diesem Zusammenhang hat die Behörde auch eine dringliche Warnung an die Bevölkerung ausgesprochen: Vor allem im Bereich von Gerbstedt, Bernburg, Könnern und Halle (Saale) sollen auf keinen Fall unbekannte Personen als Anhalter mitgenommen werden!