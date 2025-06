Handtasche geklaut und Geld abgehoben: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Die Polizei in Brandenburg sucht nach einem Mann, der in Birkenwerder (Oberhavel) zunächst eine Handtasche gestohlen und dann unbefugt Geld vom Konto seines Opfers abgehoben haben soll.

Alles in Kürze

Habt Ihr Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort dieses Mannes? © Carsten Rehder/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Fahndungsaufruf ereignete sich der Diebstahl am 3. Dezember 2024 gegen 12.30 Uhr in einem Supermarkt an der Hauptstraße.

Der Tatverdächtige wurde später in einer Bank von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, als er mit der EC-Karte, die sich in der Tasche befunden hatte, Bargeld abhob.

Bislang konnte der Unbekannte noch nicht ermittelt werden. Daher veröffentlicht die Polizei jetzt ein Bild des Verdächtigen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: