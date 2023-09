iPhone auf Shopping-Tour mitgehen lassen: Wer kennt diese Frau?

Prenzlau - Auf Shopping-Tour nebenbei ein iPhone eingesteckt: Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei in Brandenburg nach einer mutmaßlichen Diebin aus Prenzlau (Uckermark).

Die Polizei Brandenburg sucht nach dieser mutmaßlichen Ladendiebin. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut einer Mitteilung der Ermittlungsbehörden soll die Unbekannte das iPhone 13 am 6. Februar dieses Jahres in einem Bekleidungsgeschäft an der Friedrichstraße entwendet haben.

Die Tatverdächtige soll das Mobiltelefon vom Tisch des Kassenbereichs genommen und dann fluchtartig den Laden verlassen haben.

Da die Identität der mutmaßlichen Diebin noch nicht ermittelt werden konnte, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: