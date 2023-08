Nach Tod in Rummelsburg: Polizei sucht Räuber-Duo, das Rentner auf dem Gewissen hat

Berlin - Nachdem am vergangenen Mittwoch ein 61-Jähriger von zwei Männern in Rummelsburg überfallen worden war und daraufhin verstorben war, sucht die Polizei nun nach den beiden Tatverdächtigen.

Der 61-jährige Rentner starb noch in seiner Wohnung in Rummelsburg. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Die zur Fahndung ausgeschriebenen Männer sollen zwischen 18.30 und 21 Uhr ihr Opfer in seiner Wohnung in der Maximilianstraße in Berlin-Lichtenberg überfallen und sich in dieser Zeit dort aufgehalten haben, wie die Ermittler am Samstag mitteilten.

Sie gehen davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen während ihres Raubes gestört worden seien und fluchtartig den Tatort verlassen haben.

Einer des Duos entkam in Richtung S-Bahnhof Nöldnerplatz, der andere in Richtung Bahnhof Lichtenberg.

Das Opfer verstarb noch am Tatort.