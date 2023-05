Serien-Grabscher gesucht: Er verfolgt Frauen mit dem Rad und greift sie an

Die Polizei sucht mit diesem Phantombild nach einem Mann, der bei Erlangen Frauen angreift. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeipräsidium Mittelfranken

Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, kam es in der vergangenen Woche im Bereich des Erlanger Regnitzgrunds/Wiesengrunds zu Übergriffen eines Radfahrers auf Joggerinnen und Fußgängerinnen.

Da sich Fälle von Angriffen durch einen Radler seit März 2023 häuften und alle in räumlicher Nähe stattfanden, sehen die Beamten einen Zusammenhang.

Nun wird mit einem Phantombild nach dem Mann gesucht: In allen Fällen fuhr er mit einem Fahrrad von hinten an die Frauen heran und griff ihnen dann massiv an das Gesäß und in den Intimbereich. Anschließend ergriff er mit dem Rad die Flucht.

Die Opfer beschreiben den Gesuchten wie folgt: