Rentner (93) mit fiesem Trick abgezogen: Wer kennt das Betrüger-Duo?

Mit Bildern von Überwachungskameras sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen. Die Männer haben in Birkenwerder (Oberhavel) einen Rentner bestohlen und dessen Konto leergeräumt. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Behörden-Informationen ereignete sich der Vorfall am 15. Mai vergangenen Jahres gegen 9.50 Uhr am Geldautomaten einer Bank an der Clara-Zetkin-Straße.

Dort spähten zwei bisher unbekannte Männer zunächst die Geheimnummer des 93-jährigen Opfers aus. Anschließend sprachen die Tatverdächtigen den Rentner an und stahlen ihm mit einem Trick seine EC-Karte.

Später hob das Duo in Borgsdorf mehrere hohe Geldbeträge vom Konto des 93-Jährigen ab.

Bei den bisherigen Fahndungsmaßnahmen konnte die Identität der beiden Unbekannten noch nicht ermittelt werden. Daher bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hinweise.

Verdächtiger 1:

circa 1,80 Meter groß

"südländischer Phänotyp"

dunkle Haare

dunkelblau kariertes Hemd

schwarze Hose

schwarze Schuhe

schwarzes Basecap

Verdächtiger 2: