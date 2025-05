Verurteilter Straftäter flieht aus Haft: Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. © David Inderlied/dpa; Polizei Oberfranken (Montage)

Wie die Polizei am Montag mitteilte, floh der 25-jährige Adam Choual bereits am Dienstag vergangener Woche aus dem gelockerten Vollzug. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der Mann sitzt demnach wegen eines Eigentumsdelikts ein.

"Hinweise ergaben, dass sich der Gesuchte inzwischen in den Bereichen Coburg, Kronach oder Saint-Louis in Frankreich aufhalten könnte", so die Polizei.

Beschreibung des Flüchtigen: