Eigene Kinder aus einem Fenster gestoßen! Landet Mutter nun in der Psychiatrie?

Verhandelt wird vor dem Landgericht Weiden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

In dem Sicherungsverfahren in Bayern geht es dabei um die Frage, ob die Beschuldigte in einer Psychiatrie untergebracht wird. Am Donnerstag (10 Uhr) werden Plädoyers und Urteil erwartet.

In einem ersten Prozess im Dezember des Jahres 2021 wurde für die Syrerin die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet.

Dagegen ging sie jedoch nach Angaben eines Justizsprechers entsprechend in Revision.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil teilweise auf und verwies es an eine andere Kammer des Landgerichts Weiden zurück.

Bei dem Vorfall im Mai 2021 stieß die Frau ihre beiden knapp zwei und acht Jahre alten Kinder aus dem Fenster im ersten Stock eines Frauenhauses.

Die beiden Kinder wurden mittelschwer verletzt.