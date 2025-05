Versklavung und Missbrauch von Mädchen: IS-Paar vor Gericht

Der Angeklagte (43) sitzt zum Prozessauftakt auf seinem Platz im Gerichtssaal des Landgerichts München. © Peter Kneffel/dpa

Der Generalbundesanwalt wirft ihnen unter anderem Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Noch bevor die Anklage mit den grausamen Vorwürfen verlesen werden konnte, wurde der Prozess aber für eine Dreiviertelstunde unterbrochen. Der angeklagte 43-Jährige gab an, zu krank für die Verhandlung zu sein. Er könne weder aussagen noch zuhören.

In seiner Haft in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen, die wegen Misshandlungsvorwürfen gegen Mitarbeiter Schlagzeilen machte, sei er "zusammengeschlagen, unter Drogen gesetzt" worden und "monatelang" in einer Zelle im Keller eingesperrt worden – ohne persönliche Dinge und ohne Kontakt zu seinem Anwalt.

Überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht. Auch dem Senat waren die Vorwürfe zuvor nicht bekannt, wie Gerichtssprecher Laurent Lafleur mitteilte.

Weder der Angeklagte noch seine Verteidiger hätten diese Vorwürfe vorher schon einmal erhoben, der Senat werde dem nun nachgehen. Der Angeklagte wurde von einem Mediziner auf seine Verhandlungsfähigkeit untersucht.