Prozess nach Amokfahrt am Ku'damm: Abschlussfahrt-Opfer kämpfen mit schweren Folgen

Berlin - Neun Monate nach der Todesfahrt am Berliner Ku'damm haben Betroffene noch immer mit erheblichen psychischen Folgen der Tat zu kämpfen.

Der 29-Jährige soll im Juni 2022 mit Absicht in eine Fußgängergruppe gefahren sein, bevor er mit seinem Wagen in das Schaufenster einer Douglas-Filiale gekracht ist. © Christoph Soeder/dpa

Einige haben in schriftlichen Erklärungen an das Berliner Landgericht darüber berichtet. Diese wurden am Mittwoch im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter verlesen.

So schreibt etwa eine damals 16-Jährige, sie leide an Panikattacken, Schlafstörungen und Angstzuständen. Ein 17-Jähriger berichtete, körperlich sei bei ihm fast alles verheilt, aber er habe eine Essstörung entwickelt und wache immer wieder nachts auf. Ein weiteres Opfer schrieb: "Mein Leben ist für lange Zeit zum Stillstand gekommen."

Eine Schulklasse aus Bad Arolsen in Nordhessen war am schwersten von der Todesfahrt betroffen.

Eine 51 Jahre alte Lehrerin starb noch am Tatort, ein 53 Jahre alter Lehrer sowie elf Schülerinnen und Schüler einer zehnten Klasse wurden verletzt, manche lebensgefährlich. Auch eine 14-Jährige, die mit ihren Großeltern in Berlin zu Besuch war, gehörte zu den Betroffenen. Weitere Opfer waren eine 32-Jährige, die im siebten Monat schwanger war, sowie zwei 29 und 31 Jahre alte Männer.

Der Beschuldigte, ein in Armenien geborener Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit, soll am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße mit Absicht in Fußgängergruppen gefahren sein.