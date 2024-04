Anzeige von Betrugsopfer nicht aufgenommen: Polizist freigesprochen!

Dresden - Die Erleichterung war ihm deutlich anzumerken. Über zwei Jahre hing der Vorwurf wie ein Damoklesschwert über Daniel S. (47). Am gestrigen Freitag sprach der Amtsrichter den Polizeihauptmeister endlich vom Vorwurf der Strafvereitelung frei.

Daniel S. (47) ermittelt seit Jahrzehnten gegen Kriminelle. Jetzt fand er sich selbst auf der Anklagebank wieder. © Peter Schulze

Im August 2021 wollte eine Familie im Revier Pirna Anzeige erstatten. Die Frau war auf eine Betrugsmasche im Internet hereingefallen, hatte bereits Geld überwiesen. Diese Anzeige aber hätte der Beamte nicht aufgenommen.



"Ich arbeite im ersten Stock im Kriminaldienst" so Daniel, der seit über 30 Jahren Polizist ist. "Für die Anzeigenaufnahme war ich nicht zuständig. Aber ich war zufällig unten im Revier."

Tatsächlich bat ihn ein Kollege, der am Telefon beschäftigt war, sich die Leute kurz anzuhören. Die Frau erinnerte sich: "Der Polizist sagte immer, das ist Betrug und ich soll bloß nichts überweisen."

Daniel erklärte dem Paar, dass der Zuständige in Kürze die Anzeige aufnimmt. "Aber meiner Frau ging es nicht gut", so der Ehemann. "Da haben wir abgebrochen und sind heim." Tags darauf sei das Paar in Dresden gewesen, habe dort Anzeige erstattet.