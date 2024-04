Brutal! Benz-Räuber nimmt Autobesitzer auf Kühlerhaube - Nun steht das Urteil fest

Dresden - Das hätte ganz anders ausgehen können - für das Opfer ebenso wie für den Täter. Jan K. (42) klaute rabiat einen Benz, nahm dabei den Eigentümer (60) sogar auf die Kühlerhaube. Im Prozess am Landgericht Dresden gegen den Altenpfleger, der schon einige Vorstrafen aufzuweisen hat, konnte er beweisen, dass der Mensch sich ändern kann.

Die Gelegenheit nutzte Jan sofort: Er parkte die A-Klasse aus, fuhr los. In dem Moment kam der Besitzer dazu. "Ich sprang auf die Kühlerhaube, um ihn zu stoppen. Aber der fuhr einfach weiter", so der Mann, der vom Wagen rutschte, zum Glück nur leicht verletzt wurde!

Im Februar 2021 fand Jan, der damals unter Bewährung stand, auf dem Parkplatz Karrasstraße in Coswig einen Schlüssel für einen Benz. Den hatte der Besitzer kurz zuvor dort verloren.

Knapp fünf Wochen später ging er samt Auto der Polizei ins Netz, als er gerade in Trachau in eine Firma einbrach. Sofort landete er in U-Haft, wurde aber wegen Überlastung der Justiz entlassen.

Und er nutzte die Chance: "Ich wollte nie wieder ins Gefängnis", so Jan, der die Taten gestand und dem Richter vorwies, was seither alles passierte. Er machte eine Therapie, ist clean, zog aus Dresden weg, hat einen unbefristeten Job und - vor allem - ist er seither straffrei.

Das alles stimmte das Gericht milde. Jan bekam zwar zwei Jahre Haft. Die Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich muss er 1000 Euro an den Opferhilfeverein zahlen.