Geschlagen, gefesselt, weggesperrt: Männer streiten um Reissack - Prozess!

Dresden - Der berühmte "Sack Reis" gilt eigentlich als Metapher für zumeist unwichtige Informationen. Ein Sack Reis schaffte es aber nun sogar vors Dresdner Amtsgericht . Angeklagt sind die drei Vietnamesen Van Thin H. (59), Duc Minh L. (59) und Sy Nhat N. (51) sowie der Deutsche Daniel C. (43). Sie sollen einen Iraker (38) misshandelt haben. Und das alles eben wegen einem Sack Reis.

Ein handfester Streit um einen Sack Reis beschäftigt derzeit ein Dresdner Gericht. (Symbolbild) © imago/CTK Photo

"Ich war mit meinem Sohn in dem Markt, um Reis zu kaufen", erinnerte sich der Kunde im Prozess.

"Dort habe ich eine Frau um Auskunft gebeten - sie sagte, es wäre sehr gute Qualität und Langkornreis. Wenn dem nicht so wäre, könnte ich ihn zurückbringen."

Mehrfach sei ihm das versichert worden. So ging er mit dem 10-Kilo-Sack (rund 16 Euro) nach Hause. Dort will er dann erst mitbekommen haben, dass es der falsche Reis war.

Wieder zurück im Markt soll ihm ein Vietnamese gesagt haben, dass es keinen Umtausch gebe und er wieder gehen soll. Als das nicht geschah, seien weitere Vietnamesen gekommen und hätten auf ihn eingeschlagen.

Daniel C. sei dann auch noch dazugekommen, habe ihn am Hals gepackt, in ein Hinterzimmer gezerrt, ihm dreimal ins Gesicht getreten und ihn schließlich gefesselt.