Gotteskrieger oder nicht? Ein Stück Papier belastet den Angeklagten schwer

Dresden - Der Prozess gegen den mutmaßlichen IS-Terrorkämpfer Iyad A.-J. (34) läuft derzeit im Hochsicherheitsgericht in Dresden. Der Angeklagte soll an Kämpfen im Irak beteiligt und Mitglied der grausamen Geheimpolizei gewesen sein. Überführen könnte ihn sein Name auf einer angeblichen "Gehaltsliste".