Knast - weil es zum Döner auch Drogen gab

Dresden - Wäre er mal besser bei Döner und Lahmacun geblieben ... Aber Behnam P. (36) handelte in seinem Imbiss in Riesa auch mit Drogen. Nun muss der Iraner nach der Verurteilung am Landgericht Dresden für fünf Jahre und zehn Monate hinter Gitter. Auch sein syrischer Bekannter Monir A. (37) muss für vier Jahre und sechs Monate in den Knast.