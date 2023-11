Millionenschaden! Die gewiefte Betrugsmasche der Asia-Gastwirte

Dresden - Betrug mit der Registrierkasse! Ein Ehepaar soll in seinen Asia-Restaurants in Dresden mit einer Software gearbeitet haben, die sogar die Steuerbehörden austrickste. Laut Anklage schleusten Ming Wai W. (55) und Gatte Shui Fat W. (60) so zwei Millionen Euro am Fiskus vorbei. Nun ist Prozess am Landgericht Dresden.