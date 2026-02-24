OP-Helfer misshandelt schwangere Freundin brutal: "Ständig im Monster-Modus"

Dresden - Laut Anklage prügelte, würgte und beleidigte Alexander M. (31) seine damalige Freundin Kira (25, Name geändert) immer wieder. Als die Schwangere dabei eine Wunde am Oberschenkel erlitt, wollte der OP-Helfer die Frau zu Hause "zusammennähen", damit niemand von der Attacke erfährt! Im Prozess gegen den gebürtigen Leipziger am zuständigen Amtsgericht Dresden geht es gar noch um ein weiteres Opfer. Der Angeklagte glaubt, die Frauen wollen Rache nehmen ...

Alexander M. (31) griff seine Freundinnen immer wieder massiv an. © Peter Schulze

"Er war am Anfang mein Traummann", sagte Kira, die irgendwann nur noch "Todesangst" hatte. "Er war ständig im Monster-Modus", so die Frau, die die Stadt wechselte. "Ich wusste, wenn ich nicht aus Dresden weggehe, sterbe ich."

Über Monate wurde sie brutal gedemütigt und körperlich angegriffen.

"Hinterher tat es ihm immer leid, und er wollte zur Therapie", so Kira, die von Kopfnüssen, Schlägen, dass sie in die Badewanne fiel, Herausreißen von Haarbüscheln und Würgen bis zur Bewusstlosigkeit erzählt.

Als bei einem solchen Angriff eine Karaffe zu Bruch ging, erlitt Kira eine Schnittwunde am Oberschenkel. Alexander spritzte ihr Schmerzmittel, um sie zu Hause zu nähen.

"Ich hatte Angst. Da rastete er aus", so die Frau. Er drohte ihr, sie mit dem OP-Besteck zu verletzen, wenn sie nicht still ist.