Bei Polizeikontrolle: Porsche-Pärchen macht Promille-Ärger

Ein Dresdner Pärchen sorgte einen Eklat. (Symbolbild) © 123rf/nneirda

Im Februar 2022 kam das Paar samt Tochter (12) und Hund auf dem Heimweg in eine Kontrolle. "Meine Mandantin suchte eine günstige Gelegenheit zum Halten", begründete der Anwalt von Beate, die am Steuer saß, den Anhalteweg von fast 900 Metern.



Laut Polizei war Beifahrer Peter von Beginn an genervt, wurde laut. "Mein Mann war wohl mit der Situation überfordert", so Beate, die sich kontrollieren ließ. "Auf die Frage, ob sie getrunken hat, sagte sie 'ein Glas Wein'", so der Beamte, der die Fahrerin pusten ließ.

Ergebnis: etwas über 0,3 Milligramm/Liter im Atem-Alkohol. Prompt gab's das nächste Missverständnis: Das Porsche-Paar war der Meinung, der Wert läge unterm zulässigen Grenzwert.

Die Polizisten klärten auf, dass der Messwert verdoppelt wird, um den Promillewert zu berechnen. Mithin lag Beate über 0,5 Promille.