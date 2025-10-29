Block-Prozess: Die Unternehmerin bat das dänische Kronprinzenpaar um Hilfe

Am 19. Verhandlungstag im Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) will sich die Angeklagte weiter äußern.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 19. Verhandlungstag im Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) will sich die Angeklagte weiter äußern. Die Steakhouse-Erbin soll erneut das Wort erhalten, um ihre bereits am Ende des letzten Verhandlungstages begonnene Einlassung fortzusetzen. Zeugen sind für diesen Termin nicht geladen. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) vor dem Hamburger Landgericht. Hinter ihr steht ihr Lebensgefährte Gerhard Delling (66), der wegen des Verdachts der Beihilfe angeklagt ist. © Marcus Brandt/dpa Pool/dpa

Nach der kurzen Pause beantragt Ingo Bott eine Gegenvorstellung der Zulässigkeit der Fragen 8 und 10 von der Nebenklage und alle weiteren Fragen, die auf das "sogenannte Tagebuch" zurückgehen. Die Fragen seien "aus Rechtsgründen ungeeignet". Das Gericht zieht sich erneut für zehn Minuten zur Beratung zurück.

Jetzt sollte es eigentlich um die Fragen zu den digitalen Tagebüchern der Unternehmerin gehen, doch Block-Anwalt Ingo Bott (42) unterbricht und widerspricht ebenso der nachträglichen Beschlagnahmung der It-Asservate. Dies sei vor dem Hintergrund des "Schutzes des unantastbaren Kernbereich der Privatsphäre" nicht zulässig: "Die Aufzeichnungen enthalten intime Notizen, Gedanken und Überlegungen meiner Mandantin, einen inneren Dialoge ihres Seelenlebens". Die Richterin weist ihn daraufhin, dass sein Antrag "ins Leere" geht, da die Fragen zu den Tagebüchern mit dem Beschluss der Kammer vom 29. September 2025 bereits zugelassen worden sind. Es folgt ein Wortgefecht zwischen der Richterin und Bott sowie eine zehnminütige Pause, in der der Block-Anwalt seinen Antrag schriftlich einreichen soll.

Die Richterin beschließt, die Hauptverhandlung trotz des Antrags fortzusetzen. Die Verteidiger sollen nach einer obligatorischen Pause Zeit bekommen, darauf zu reagieren. Jetzt fängt die Einlassung der Steakhouse-Erbin an. Zunächst geht es um die Frage der Nebenklage, ob sie Hilfe in der Politik gesucht habe. "Mein Bitten um Hilfe sind die einer liebenden Mutter. Natürlich haben wir alle Kontakte, die wir hatten, um Hilfe gebeten. Ich habe sogar das Kronprinzenpaar in Dänemark angeschrieben. Ich war völlig durcheinander", gesteht Block.

Der Prozess beginnt doch nicht mit der Fortsetzung der Einlassung von Christina Block, sondern mit einem "nicht aufschiebbaren" Antrag des Anwalts des Angeklagten Dr. Andreas C. Dr. Marko Voß beantragt den am Dienstag von der Kammer getroffenen Beschluss bezüglich der IT-Asservate unter anderem aufgrund der "Besorgnis der Befangenheit" und einer "nicht gebotenen Unvoreingenommenheit" der vorsitzenden Richterin Isabel Hildebrandt abzulehnen.

Mit rund 15 Minuten Verspätung beginnt der 19. Prozesstag mit der Einlassung von Christina Block. Sie wird sich unter anderem zu ihren digitalen Tagebüchern äußern, die nach dem Gerichtsbeschluss von Dienstag offiziell als Beweise zugelassen worden sind.

Gut gelaunt kommt Christina Block zusammen mit Lebensgefährte Gerhard Delling am Mittwoch beim Landgericht Hamburg an. © Daniel Bockwoldt/dpa

Nachdem an den beiden vergangenen Prozess-Tagen deutlich weniger Zuschauende als zuvor im Gerichtssaal 237 Platz genommen hatten, bildeten sich am heutigen Mittwoch wieder lange Schlangen.

Die Unternehmerin will am heutigen Mittwoch weitere Fragen beantworten, die zuvor auf Bitte ihrer Verteidigung von der Nebenklage schriftlich eingereicht worden waren. Zeugen sind nicht geladen. Der ursprünglich für 10.30 Uhr vorgesehene Zeuge, der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes August Hanning, wurde zwischenzeitlich wieder abgeladen. Hanning hatte endgültig erklärt, von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen.

Gegen den 79-Jährigen ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Hamburg. Dabei geht es unter anderem um den Verdacht, dass Hanning an einem möglichen ersten Entführungsversuch der beiden jüngsten Kinder von Christina Block im November 2022 beteiligt gewesen sein könnte. Er weist die Vorwürfe entschieden von sich.

Der 19. Prozesstag beginnt mit einem außerhalb der Hauptverhandlung gefassten Beschluss der Kammer: Das digitale Tagebuch der Unternehmerin und weitere IT-Asservate dürfen vor Gericht verwendet werden. "Es besteht nach Ansicht der Kammer kein Beweisverwertungsverbot", so eine Sprecherin des Gerichts am Dienstag. Die IT-Asservate waren regelmäßig Streitthema zwischen der Verteidigung und der vorsitzenden Richterin gewesen. Unter anderem Block-Anwalt Ingo Bott (42) warf der Staatsanwaltschaft vor, diese nicht rechtmäßig beschlagnahmt zu haben. Auch Christina Block hatte zuletzt die Richterin darum gebeten, sie aus "diesem Albtraum zu befreien" und der Verwendung ihrer Tagebücher widersprochen. Zuvor waren bereits Auszüge derer in einzelnen Medien aufgetaucht.

Der Zeuge Alon K. auf dem Weg in Gerichtssaal. © Marcus Brandt/dpa