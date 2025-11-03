Gericht entscheidet: Christina Block darf ihre Kinder nicht mehr sehen
Hamburg - Am Montag soll das dänische Gericht "Vestre Landsret" letztinstanzlich entschieden haben, dass Steakhouse-Erbin Christina Block (52) ihre Kinder nicht mehr sehen darf. Dies berichtete jetzt die "BILD"-Zeitung, der das Urteil nach eigenen Angaben vorliegt.
Demnach hat die Hamburger Unternehmerin das Sorge- und Umgangsrecht für ihre Kinder Klara (15) und Theodor (11) verloren.
Das dänische Gericht entschied, dass der Vater der Kinder, Stephan Hensel (51), das alleinige Sorgerecht erhalten soll. Derzeit leben die Kinder bei ihm in Dänemark unter geheimer Identität.
Zur Begründung verwies das Gericht auf die angespannte Sicherheitslage für die Kinder sowie auf die fehlende Kooperationsbasis seitens der Mutter. Unter diesen Umständen sei ein gemeinsames Sorgerecht nicht möglich.
Die Richter betonten außerdem, dass Klara und Theodor unter erheblichem psychischen Druck stünden und mehrfach den Wunsch geäußert hätten, keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter zu wollen.
Urteil hat keine Auswirkung für Strafprozess
Christina Block muss sich seit Juli vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Ihr wird unter anderem Kindesentführung vorgeworfen. Die Unternehmerin soll eine israelische Sicherheitsfirma damit beauftragt haben, ihre Kinder in der Silvesternacht 2023 nach Deutschland zu bringen.
Block weist die Anschuldigungen zurück und wirft ihrem Ex-Mann Stephan Hensel vor, die gemeinsamen Kinder gegen sie manipuliert zu haben.
Auf TAG24-Nachfrage teilte eine Gerichtssprecherin mit, dass das Urteil keine Auswirkungen auf den aktuell laufenden Strafprozess gegen die Tochter von Eugen Block (82) habe.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa Pool/dpa