Gericht entscheidet: Christina Block darf ihre Kinder nicht mehr sehen, so reagiert sie

Am Montag hat ein dänisches Gericht letztinstanzlich entschieden, dass Unternehmerin Christina Block ihre Kinder nicht mehr sehen darf. Sie ist erschüttert.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am Montag hat das dänische Gericht "Vestre Landsret" letztinstanzlich entschieden, dass Steakhouse-Erbin Christina Block (52) ihre Kinder nicht mehr sehen darf. Dies berichtete jetzt die "BILD"-Zeitung, der das Urteil nach eigenen Angaben vorliegt.

Christina Block (52) zusammen mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) vorm Hamburger Landgericht. © Georg Wendt/dpa Pool/dpa Demnach hat die Hamburger Unternehmerin das Sorge- und Umgangsrecht für ihre Kinder Klara (15) und Theodor (11) verloren. Das dänische Gericht entschied, dass der Vater der Kinder, Stephan Hensel (51), das alleinige Sorgerecht erhalten soll. Derzeit leben die Kinder bei ihm in Dänemark unter geheimer Identität. Zur Begründung verwies das Gericht auf die angespannte Sicherheitslage für die Kinder sowie auf die fehlende Kooperationsbasis seitens der Mutter. Unter diesen Umständen sei ein gemeinsames Sorgerecht nicht möglich. Die Richter betonten außerdem, dass Klara und Theodor unter erheblichem psychischen Druck stünden und mehrfach den Wunsch geäußert hätten, keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter zu wollen.

Urteil hat keine Auswirkung für Strafprozess